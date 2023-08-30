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Карлос Алькарас: Моя цель — вернуть первое место в рейтинге ATP
До конца года испанец планирует возглавить рейтинг
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Карлос Алькарас сообщил, что его основной целью до конца года является возвращение себе первого места в рейтинге ATP.
"Да, это моя цель на данный момент. Я уже говорил, что у нас с Новаком хорошая борьба за первую строчку рейтинга. Я знал, что он заберёт себе первое место после US Open. Когда турнир завершится, я постараюсь как можно скорее восстановить свою позицию. Это моя цель. Я работаю для этого и постараюсь вернуть себе первое место до конца года", — сказал Алькарас на пресс-конференции.
Напомним, серб Новак Джокович в первом круге Открытого чемпионата США обыграл французского спортсмена Александра Мюллера.
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