Карлос Алькарас: Моя цель — вернуть первое место в рейтинге ATP

Испанский теннисист Карлос Алькарас сообщил, что его основной целью до конца года является возвращение себе первого места в рейтинге ATP.

"Да, это моя цель на данный момент. Я уже говорил, что у нас с Новаком хорошая борьба за первую строчку рейтинга. Я знал, что он заберёт себе первое место после US Open. Когда турнир завершится, я постараюсь как можно скорее восстановить свою позицию. Это моя цель. Я работаю для этого и постараюсь вернуть себе первое место до конца года", — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, серб Новак Джокович в первом круге Открытого чемпионата США обыграл французского спортсмена Александра Мюллера.