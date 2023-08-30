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Марта Костюк выбила Ангелину Калинину из парного турнира US Open

Теннис
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Дуэль украинок

Марта Костюк выбила Ангелину Калинину из парного турнира US Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 30 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина и румынка Ирина-Камелия Бегу уступили другому украинско-румынскому тандему Марте Костюк и Елене-Габриэле Русе.

US Open. Первый круг

Ангелина Калинина/Ирина-Камелия Бегу (Украина/Румыния) - Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния, 14) 0:2 (5:7,2:6)

Матч продлился 1 час и 25 минут. За это время Калинина и Бегу сделали 3 двойные ошибки и 2 брейк-поинта. В свою очередь Костюк и Русе подали 2 подачи навылет, 3 брейка и ни одного брейка.

Соперник Костюк и Русе по второму кругу определится позже

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В статье: Марта Костюк Ангелина Калинина
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