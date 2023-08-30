Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк выбила Ангелину Калинину из парного турнира US Open
Дуэль украинок
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 30 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина и румынка Ирина-Камелия Бегу уступили другому украинско-румынскому тандему Марте Костюк и Елене-Габриэле Русе.
US Open. Первый круг
Ангелина Калинина/Ирина-Камелия Бегу (Украина/Румыния) - Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния, 14) 0:2 (5:7,2:6)
Матч продлился 1 час и 25 минут. За это время Калинина и Бегу сделали 3 двойные ошибки и 2 брейк-поинта. В свою очередь Костюк и Русе подали 2 подачи навылет, 3 брейка и ни одного брейка.
Соперник Костюк и Русе по второму кругу определится позже
Популярное сейчас
- СМИ: Грисьо спустя месяц после подписания контракта покинул Черноморец
- Официально: Олег Дулуб - новый главный тренер ЛНЗ
- "Все решится сегодня-завтра". Мирон Маркевич - о переговорах Карпат с капитаном Александрии
- Леся Цуренко вышла во второй круг US Open
- Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО