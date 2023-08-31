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Каспер Рууд не сумел выйти в третий круг US Open
Отличный старт
Фото: Tennis Majors
Состоялся матч второго круга Открытого чемпионата США между норвежцем Каспером Руудом (пятая ракетка мира) и китайцем Чжаном Чжичжэнем (67-я ракетка мира). Победу в матче одержал представитель Китая.
US Open-2023. Второй круг
Каспер Рууд - Чжан Чжичжэнь 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6
Продолжительность встречи составила 3 часа и 21 минуту. За это время Чжан совершил 18 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 17 заработанных брейк-пойнтов (29%). В свою очередь, Каспер исполнил семь эйсов, сделал две двойные ошибки и реализовал четыре из пяти возможных брейк-пойнтов (80%).
В третьем круга Чжичжэнь встретится с японцем Ринки Хидзикатой (110-я ракетка мира).
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