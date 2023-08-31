Каспер Рууд не сумел выйти в третий круг US Open

Состоялся матч второго круга Открытого чемпионата США между норвежцем Каспером Руудом (пятая ракетка мира) и китайцем Чжаном Чжичжэнем (67-я ракетка мира). Победу в матче одержал представитель Китая.

US Open-2023. Второй круг

Каспер Рууд - Чжан Чжичжэнь 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6

Продолжительность встречи составила 3 часа и 21 минуту. За это время Чжан совершил 18 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 17 заработанных брейк-пойнтов (29%). В свою очередь, Каспер исполнил семь эйсов, сделал две двойные ошибки и реализовал четыре из пяти возможных брейк-пойнтов (80%).

В третьем круга Чжичжэнь встретится с японцем Ринки Хидзикатой (110-я ракетка мира).