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Ига Швёнтек: Федерер — огромный источник вдохновения
Польская теннисистка восхищена игрой теннисиста
Фото: Eurosport
Первая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек поделилась мнением о 20-кратном чемпионе турниров «Большого шлема», швейцарце Роджере Федерере.
Спортсмены сотрудничают со швейцарским брендом обуви On. Федерер три года назад выпустил свою коллекцию обуви, а Швёнтек готовит свою, которую скоро представит публике.
"Когда Роджер завершил карьеру, я только начинала выступать, так что время для нашего совместного тура было неподходящим. Я встретила его, когда уже разговаривала с ним. Всё, что он делает, сделано очень классно; они проделали огромную работу, создавая его обувь. Роджер — огромный источник вдохновения; он, по сути, изменил нашу игру. Он сыграл для меня важную роль в принятии этого решения", – приводит слова Швёнтек Vogue.
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