  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк рассказала о планах на остаток сезона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк рассказала о планах на остаток сезона

Теннис
(1 голосов)

Украинка может сыграть ещё в нескольких турнирах

Костюк рассказала о планах на остаток сезона

фото - Getty Images

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк в интервью порталу BTU рассказала о планах на концовку сезона.

- Какие у тебя планы на концовку сезона? Есть ли в планах матч за сборную против Нидерландов?

- Мои планы на конец сезона - сыграть Сан-Диего, Гвадалахару, Японию и Китай. Буду смотреть по результатам, если я где-то выступлю очень хорошо, то возможно какую-то неделю пропущу, но пока план завершить сезон в Китае.

Из-за ситуации с ФТУ за сборную в этом году играть не планирую и, скорее всего, в следующем году тоже не буду. Олимпиада? Насколько я знаю, то норматив для попадания туда я выполнила и, конечно, она есть в моих планах в следующем году.

По теме
yellow-arrow
Янник Синнер в трех сетах обыграл Лоренцо Сонего и вышел в третий круг US Open
yellow-arrow
Джокович: Я бы хотел побольше поговорить с Месси о спорте
yellow-arrow
Виталий Зотов продолжит карьеру в румынской Крайове
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BTU

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде