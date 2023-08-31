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Костюк рассказала о планах на остаток сезона
Украинка может сыграть ещё в нескольких турнирах
фото - Getty Images
Украинская теннисистка Марта Костюк в интервью порталу BTU рассказала о планах на концовку сезона.
- Какие у тебя планы на концовку сезона? Есть ли в планах матч за сборную против Нидерландов?
- Мои планы на конец сезона - сыграть Сан-Диего, Гвадалахару, Японию и Китай. Буду смотреть по результатам, если я где-то выступлю очень хорошо, то возможно какую-то неделю пропущу, но пока план завершить сезон в Китае.
Из-за ситуации с ФТУ за сборную в этом году играть не планирую и, скорее всего, в следующем году тоже не буду. Олимпиада? Насколько я знаю, то норматив для попадания туда я выполнила и, конечно, она есть в моих планах в следующем году.
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