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Джокович: Я бы хотел побольше поговорить с Месси о спорте

Теннис
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Серб рассказал о встрече с испанцем

Джокович: Я бы хотел побольше поговорить с Месси о спорте

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23-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от встречи с легендарным аргентинским футболистом, игроком "Интер Майами" Лионелем Месси в Нью-Йорке.

"Месси – феномен. Я бы хотел побольше поговорить с ним о спорте. Он невероятный чемпион", — приводит слова Джоковича ESPN.

В данный момент Джокович находится в Нью-Йорке (США), где выступает на US Open.

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В статье: Лионель Месси Новак Джокович
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