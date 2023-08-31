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Джокович: Я бы хотел побольше поговорить с Месси о спорте
Серб рассказал о встрече с испанцем
23-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от встречи с легендарным аргентинским футболистом, игроком "Интер Майами" Лионелем Месси в Нью-Йорке.
"Месси – феномен. Я бы хотел побольше поговорить с ним о спорте. Он невероятный чемпион", — приводит слова Джоковича ESPN.
В данный момент Джокович находится в Нью-Йорке (США), где выступает на US Open.
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