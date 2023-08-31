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Янник Синнер в трех сетах обыграл Лоренцо Сонего и вышел в третий круг US Open
Уверенная победа в исполнении итальянского теннисиста
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг хардового турнира "Большого шлема" — Открытого чемпионата США.
В матче второго раунда US Open шестой сеяный Синнер нанёс поражение соотечественнику Лоренцо Сонего.
US Open. Второй круг
Янник Синнер - Лоренцо Сонего 6:4, 6:2, 6:4
Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Синнер четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. Сонего выполнил четыре эйса, один раз ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.
За выход в 1/8 финала US Open Синнер сыграет с победителем матча Томасом Мартином Этчеверри - Стэн Вавринка.
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