Янник Синнер в трех сетах обыграл Лоренцо Сонего и вышел в третий круг US Open

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг хардового турнира "Большого шлема" — Открытого чемпионата США.

В матче второго раунда US Open шестой сеяный Синнер нанёс поражение соотечественнику Лоренцо Сонего.

US Open. Второй круг

Янник Синнер - Лоренцо Сонего 6:4, 6:2, 6:4

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Синнер четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. Сонего выполнил четыре эйса, один раз ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

За выход в 1/8 финала US Open Синнер сыграет с победителем матча Томасом Мартином Этчеверри - Стэн Вавринка.