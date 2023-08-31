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US Open. Надежда Киченок и Даниэль Коллинс вышли во второй круг парных соревнований

Теннис
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Украинско-американский дуэт сумел одержать победу в двухсетовом матче

US Open. Надежда Киченок и Даниэль Коллинс вышли во второй круг парных соревнований

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Украинско-американская пара Надежда Киченок и Даниэль Коллинс вышла во второй круг Открытого чемпионата США. На старте соревнований они оказались сильнее Сторм Хантер из Австралии и Элизе Мертенс из Бельгии.

30 августа. Первый круг

Надежда Киченок/Даниэль Коллинс (Украина/США) - Сторм Хантер/Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия, 2) 6:4, 6:3

Во втором сете теннисистки могли упустить преимущество, так как при счёте 3:0 немного расслабились, но затем сумели выиграть три следующих гейма.

Во втором раунде Киченок и Коллинс встретятся с дуэтом Татьяна Мария/Аранча Рус (Германия/Нидерланды).

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В статье: Надежда Киченок Даниэль Коллинс
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