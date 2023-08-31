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Леся Цуренко покидает US Open-2023 во втором круге соревнований
Украинская теннисистка не сумела навязать свою игру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 31 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США. Её соперницей стала Екатерина Александрова (№20 WTA).
US Open. Второй круг
Екатерина Александрова (20) - Леся Цуренко (Украина, 46) 2:0 (6:1, 6:3)
Ранее теннисистки играли четыре раза и украинка выиграла все матчи.
Поединок продлился 59 минут. За это время Цуренко сделала 8 двойных ошибок и реализовала 2 из 8 брейкпоинтов. В свою очередь Александрова подала 1 подачу навылет и сделала 5 двойных.
В следующем матче Александрова сыграет с победительницей противостояния Тревизан М. - Вондроушова М.
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