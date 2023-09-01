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Карлос Алькарас вышел в третий круг US Open-2023

Теннис
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Испанский теннисист одержал победу в трехсетовом матче

Карлос Алькарас вышел в третий круг US Open-2023

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга он обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса.

US Open-2023.

Карлос Алькарас - Ллойд Джордж Харрис 6:3, 6:1, 7:6 (7:4)

Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту. За это время Алькарас сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Харриса шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

За выход в 1/8 финала Алькарас встретится с британцем Даниэлем Эвансом.

Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября.

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В статье: Карлос Алькарас
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