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Карлос Алькарас вышел в третий круг US Open-2023
Испанский теннисист одержал победу в трехсетовом матче
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга он обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса.
US Open-2023.
Карлос Алькарас - Ллойд Джордж Харрис 6:3, 6:1, 7:6 (7:4)
Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту. За это время Алькарас сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Харриса шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.
За выход в 1/8 финала Алькарас встретится с британцем Даниэлем Эвансом.
Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября.
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