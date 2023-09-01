  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Маттео Берреттини покинул стадион на инвалидной коляске
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маттео Берреттини покинул стадион на инвалидной коляске

Теннис
(1 голосов)

Теннисист подвернул ногу

Маттео Берреттини покинул стадион на инвалидной коляске

Фото: Ubitennis

Новина українською

Итальянец Маттео Берреттини не смог самостоятельно покинуть стадион после того, как подвернул ногу в концовке второго сета и рухнул на корт в матче с представителем Франции Артуром Риндеркнешем во втором круге Открытого чемпионата США.

Берреттини не смог продолжить матч и покинул стадион на инвалидной коляске.

Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября.

По теме
yellow-arrow
Карлос Алькарас вышел в третий круг US Open-2023
yellow-arrow
Элина Свитолина на характере обыграла россиянку во втором раунде US Open
yellow-arrow
US Open-2023. Джон Изнер сделал 48 эйсов, но не смог выйти в 1/16 соревнований
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маттео Берреттини
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде