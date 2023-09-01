Маттео Берреттини покинул стадион на инвалидной коляске

Итальянец Маттео Берреттини не смог самостоятельно покинуть стадион после того, как подвернул ногу в концовке второго сета и рухнул на корт в матче с представителем Франции Артуром Риндеркнешем во втором круге Открытого чемпионата США.

Берреттини не смог продолжить матч и покинул стадион на инвалидной коляске.

Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября.