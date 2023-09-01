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Маттео Берреттини покинул стадион на инвалидной коляске
Теннисист подвернул ногу
Фото: Ubitennis
Итальянец Маттео Берреттини не смог самостоятельно покинуть стадион после того, как подвернул ногу в концовке второго сета и рухнул на корт в матче с представителем Франции Артуром Риндеркнешем во втором круге Открытого чемпионата США.
Берреттини не смог продолжить матч и покинул стадион на инвалидной коляске.
Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября.
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