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Янник Синнер высказался о предстоящей встрече со Стэном Вавринкой

Теннис
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Итальянец готов к дуэли

Янник Синнер высказался о предстоящей встрече со Стэном Вавринкой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над соотечественником Лоренцо Сонего в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2023, а также поделился ожиданиями от встречи со швейцарцем Стэном Вавринкой в следующем раунде соревнований.

"Я показал фантастическую игру. Было немного ветрено, в таких условиях непросто играть, но я чувствовал себя очень хорошо. Я хорошо стартовал на турнире и во втором круге понял, насколько это было важно. Я очень доволен. Хорошо, что получилось победить в трёх сетах. У меня появилось больше времени на восстановление.

Что касается встречи с Вавринкой, мне часто приходилось играть со Стэном, мы иногда тренируемся вместе. Он в хорошей форме и отлично играет. Это будет трудный вызов. Но моя уверенность растёт, я прекрасно ощущаю себя на этом турнире. У меня хорошее предчувствие", — сказал Синнер на пресс-конференции.

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В статье: Янник Синнер
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