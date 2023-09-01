Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Янник Синнер высказался о предстоящей встрече со Стэном Вавринкой
Итальянец готов к дуэли
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над соотечественником Лоренцо Сонего в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2023, а также поделился ожиданиями от встречи со швейцарцем Стэном Вавринкой в следующем раунде соревнований.
"Я показал фантастическую игру. Было немного ветрено, в таких условиях непросто играть, но я чувствовал себя очень хорошо. Я хорошо стартовал на турнире и во втором круге понял, насколько это было важно. Я очень доволен. Хорошо, что получилось победить в трёх сетах. У меня появилось больше времени на восстановление.
Что касается встречи с Вавринкой, мне часто приходилось играть со Стэном, мы иногда тренируемся вместе. Он в хорошей форме и отлично играет. Это будет трудный вызов. Но моя уверенность растёт, я прекрасно ощущаю себя на этом турнире. У меня хорошее предчувствие", — сказал Синнер на пресс-конференции.
Популярное сейчас
- Фати укатил в АПЛ, а Русин – в Чемпионшип. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Суркис не планирует увольнять Луческу после вылета из еврокубков, - СМИ
- Яремчук прибыл в Испанию для завершения трансфера в Валенсию
- Леся Цуренко покидает US Open-2023 во втором круге соревнований
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
- Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО