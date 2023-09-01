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Ига Швёнтек отдала сопернице один гейм и вышла в 1/8 финала US Open

Теннис
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Польская теннисистка проводит невероятный сезон

Ига Швёнтек отдала сопернице один гейм и вышла в 1/8 финала US Open

Фото: Sporting News

Новина українською

Первая ракетка мира, 22-летняя теннисистка из Польши Ига Швёнтек уверенно вышла в четвёртый круг US Open – 2023.

В матче третьего круга Швёнтек обыграла представительницу Словении 145-ю ракетку мира Каю Юван.

US Open. Третий круг

Ига Швёнтек - Кая Юван 6:0, 6:1

Встреча теннисисток продлилась 49 минут.

Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге на US Open Швёнтек встретится с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) – Бернарда Пера (США).

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В статье: Ига Швёнтек
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