Ига Швёнтек отдала сопернице один гейм и вышла в 1/8 финала US Open

Первая ракетка мира, 22-летняя теннисистка из Польши Ига Швёнтек уверенно вышла в четвёртый круг US Open – 2023.

В матче третьего круга Швёнтек обыграла представительницу Словении 145-ю ракетку мира Каю Юван.

US Open. Третий круг

Ига Швёнтек - Кая Юван 6:0, 6:1

Встреча теннисисток продлилась 49 минут.

Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге на US Open Швёнтек встретится с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) – Бернарда Пера (США).