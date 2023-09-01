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Ига Швёнтек отдала сопернице один гейм и вышла в 1/8 финала US Open
Польская теннисистка проводит невероятный сезон
Фото: Sporting News
Первая ракетка мира, 22-летняя теннисистка из Польши Ига Швёнтек уверенно вышла в четвёртый круг US Open – 2023.
В матче третьего круга Швёнтек обыграла представительницу Словении 145-ю ракетку мира Каю Юван.
US Open. Третий круг
Ига Швёнтек - Кая Юван 6:0, 6:1
Встреча теннисисток продлилась 49 минут.
Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем круге на US Open Швёнтек встретится с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) – Бернарда Пера (США).
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