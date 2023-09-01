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Ига Швёнтек: Мне нужно учиться радоваться статусу первой ракетки мира
Теннисистка прокомментировала свой успешный сезон
Фото: tennisnet
22-летняя теннисистка из Польши Ига Швёнтек рассказала о своём отношении к званию первой ракетки мира.
"Если честно, мне надо научиться больше этому радоваться. На той неделе обсуждала это с Роджером. Лучший подход – принять это и гордиться своими результатами", – сказала Швёнтек на корте сразу после матча.
Напомним, в матче третьего круга US Open – 2023 польская теннисистка со счётом 6:0, 6:1 обыграла представительницу Словении 145-ю ракетку мира Каю Юван.
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