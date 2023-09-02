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Обидница Костюк сенсационно проиграла на US Open 2023
Неожиданный результат
Фото: SuperSport
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина сенсационно проиграла в матче 1/16 финала Открытого чемпионата США.
В борьбе за 1/8 представительница Казахстана уступила румынке Соране Кирсте (WTA №30). Счет матча 2-1 (6-3; 6-7; 6-4) в пользу триумфаторки матча, в активе которой 4 подачи на вылет, 33 виннера, 5 из 9 использованных брейков, 9 из 13 отыгранных брейков, 42 невынужденных и 3 двойные ошибки.
В следующем раунде соревнований Кирстя сыграет против швейцарки Белинды Бенчич (WTA №13).
Напомним, что ранее Ига Швентек
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