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Джокович в пятисетовом триллере одолел Дьере и вышел в 1/8 финала US Open

Теннис
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Трудная победа

Джокович в пятисетовом триллере одолел Дьере и вышел в 1/8 финала US Open

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче 1/16 соревнований он одолел своего соотечественника, серба Ласло Дьере (АРТ №38).

Счет поединка 3-2 (4-6; 4-6; 6-1; 6-1; 6-3) в пользу триумфатора встречи, в активе которого 12 подач на вылет, 34 винера, 7 из 14 использованных брейков, 8 из 11 отыгранных брейков, 36 невынужденных и 4 двойные ошибки.

Восьмой раз в карьере Новак сумел отыграться в матче, уступая 0-2 по сетам. В следующем раунде соревнований серб сыграет против Борна Гойо (АТР №105) из Хорватии.

Напомним, что ранее Рыбакина сенсационно покинула US Open.

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В статье: Новак Джокович
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