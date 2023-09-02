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Джокович в пятисетовом триллере одолел Дьере и вышел в 1/8 финала US Open
Трудная победа
фото - flashscore.com.ua
Вторая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче 1/16 соревнований он одолел своего соотечественника, серба Ласло Дьере (АРТ №38).
Счет поединка 3-2 (4-6; 4-6; 6-1; 6-1; 6-3) в пользу триумфатора встречи, в активе которого 12 подач на вылет, 34 винера, 7 из 14 использованных брейков, 8 из 11 отыгранных брейков, 36 невынужденных и 4 двойные ошибки.
Восьмой раз в карьере Новак сумел отыграться в матче, уступая 0-2 по сетам. В следующем раунде соревнований серб сыграет против Борна Гойо (АТР №105) из Хорватии.
Напомним, что ранее Рыбакина
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