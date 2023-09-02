Костюк вышла в 1/8 финала US Open, Киченок покидает Grand Slam

Украинская теннисистка Людмила Киченок покидает парный разряд Открытого чемпионата США на стадии 1/16 финала. Наша спортсменка в дуэте с латышкой Еленой Остапенко проиграли представительницам страны-агрессора камиле рахимовой и эллине аванесян.

Счет встречи 0-2 (4-6; 6-7) . За весь поединок Людмила и Елена записали в свой актив 2 подачи на вылет, 36 виннеров, 1 из 5 использованный брейк, 12 из 14 отыгранных брейков, 40 невынужденных и 8 двойных ошибок.

Еще одна украинка Марта Костюк в паре с румынкой Еленой Габриэлой Руссе победила на стадии 1/16 финала. В поединке за право сыграть в 1/8 финала они одолели ирину хромачеву из страны-агрессора и Дарию Севил из Австралии.

Счет матча 2-0 (6-2; 6-2) в пользу триумфаторок встречи, в активе которых 1 подача на вылет, 33 виннера, 5 из 11 использованных брейков, 7 из 8 отыгранных брейков, 20 невынужденных и 4 двойные ошибки.

В следующем матче US Open Костюк и Русе сыграют против победительниц встречи Гауфф/Пегула – Букса/Панова.