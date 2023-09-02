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Свитолина трогательно поздравила Монфиса с днем рождения. Фото
Настоящая спортивная любовь
instagram.com
Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила своего мужа, француза Гаэля Монфиса с днем рождения. Вчера ему исполнилось 37 лет. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
"С днем рождения любви всей моей жизни! Ты приносишь столько радости и счастья в мой мир. Я благодарна за каждый миг, проведенный с тобой. Еще один год любви, смеха и бесконечных приключений вместе. Ты отличный отец, и я очень рада, что ты рядом со мной. Я люблю тебя больше, чем можно передать словами. С Днем Рождения" – написала украинка.
Напомним, что сегодня, 2 сентября Свитолина сыграет матч 1/16 финала US Open против третьей ракетки планеты, американки Джессики Пегулы.
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