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Свитолина трогательно поздравила Монфиса с днем рождения. Фото

Теннис
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Настоящая спортивная любовь

Свитолина трогательно поздравила Монфиса с днем рождения. Фото

instagram.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила своего мужа, француза Гаэля Монфиса с днем рождения. Вчера ему исполнилось 37 лет. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"С днем рождения любви всей моей жизни! Ты приносишь столько радости и счастья в мой мир. Я благодарна за каждый миг, проведенный с тобой. Еще один год любви, смеха и бесконечных приключений вместе. Ты отличный отец, и я очень рада, что ты рядом со мной. Я люблю тебя больше, чем можно передать словами. С Днем Рождения" – написала украинка.

Напомним, что сегодня, 2 сентября Свитолина сыграет матч 1/16 финала US Open против третьей ракетки планеты, американки Джессики Пегулы.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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