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Киченок проиграла в первом круге смешанного US Open
Досадное поражение
ФТУ
Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла в первом круге смешанного разряда на US Open 2023. В стартовом матче соревнований наша спортсменка в паре с аргентинцем Максимо Гонсалесом проиграли дуэту Энна Сибахара (Япония)/Мате Павич (Хорватия).
Счет поединка 2-1 (6-7; 6-3; 11-9). На счету Киченок и Гонсалеса 3 подачи на вылет, 24 виннера, 0 из 3 использованных брейков, 2 из 4 отыгранных брейков, 13 невынужденных и 4 двойные ошибки.
Надежда в девятый раз сыграла в смешанном парном разряде, в том числе второй раз на US Open. В 2018 украинка вместе с Уэсли Колхофом из Нидерландов дошла до четвертьфинала, в котором они проиграла будущим чемпионам Беттани Маттек-Сэндс и Джейми Маррею.
Напомним, что ранее Людмила Киченок
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