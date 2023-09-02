Киченок проиграла в первом круге смешанного US Open

Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла в первом круге смешанного разряда на US Open 2023. В стартовом матче соревнований наша спортсменка в паре с аргентинцем Максимо Гонсалесом проиграли дуэту Энна Сибахара (Япония)/Мате Павич (Хорватия).

Счет поединка 2-1 (6-7; 6-3; 11-9) . На счету Киченок и Гонсалеса 3 подачи на вылет, 24 виннера, 0 из 3 использованных брейков, 2 из 4 отыгранных брейков, 13 невынужденных и 4 двойные ошибки.

Надежда в девятый раз сыграла в смешанном парном разряде, в том числе второй раз на US Open. В 2018 украинка вместе с Уэсли Колхофом из Нидерландов дошла до четвертьфинала, в котором они проиграла будущим чемпионам Беттани Маттек-Сэндс и Джейми Маррею.