Швентек установила уникальное достижение в сезоне 2023

Первая ракетка мира Ига Швентек вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче 1/16 финала полька одолела представительницу Словении Каю Юван (WTA №145) со счетом 6-0; 6-1 .

Для примы мирового тенниса эта игра стала знаковой в сезоне, ведь она записала в свой актив уже 20 сет с нулем по геймам в активе соперницы (8 раз такое случалось на Grand Slam).

У всех остальных представительниц Тура таких сетов не больше 9.

Напомним, что в матче 1/8 финала Швентек сыграет против Елены Остапенко (WTA №21) из Латвии.