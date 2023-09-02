Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Швентек установила уникальное достижение в сезоне 2023
Интересное наблюдение от аналитиков
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира Ига Швентек вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче 1/16 финала полька одолела представительницу Словении Каю Юван (WTA №145) со счетом 6-0; 6-1.
Для примы мирового тенниса эта игра стала знаковой в сезоне, ведь она записала в свой актив уже 20 сет с нулем по геймам в активе соперницы (8 раз такое случалось на Grand Slam).
У всех остальных представительниц Тура таких сетов не больше 9.
Напомним, что в матче 1/8 финала Швентек сыграет против Елены Остапенко (WTA №21) из Латвии.
Популярное сейчас
- Все плохо, если вратари – лучшие игроки на поле. Об итогах плей-офф для Динамо, Днепра-1 и Зари
- Шахтер начнет и завершит групповой этап ЛЧ матчами против Порту
- Русин: Я хотел, чтобы Заря получила за меня хорошие деньги
- Элина Свитолина: Я думаю, что хорошо стартовала на US Open
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО