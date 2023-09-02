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Швентек установила уникальное достижение в сезоне 2023

Теннис
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Интересное наблюдение от аналитиков

Швентек установила уникальное достижение в сезоне 2023

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира Ига Швентек вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче 1/16 финала полька одолела представительницу Словении Каю Юван (WTA №145) со счетом 6-0; 6-1.

Для примы мирового тенниса эта игра стала знаковой в сезоне, ведь она записала в свой актив уже 20 сет с нулем по геймам в активе соперницы (8 раз такое случалось на Grand Slam).

У всех остальных представительниц Тура таких сетов не больше 9.

Напомним, что в матче 1/8 финала Швентек сыграет против Елены Остапенко (WTA №21) из Латвии.

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В статье: Ига Швёнтек
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