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Свитолина – Пегула: Обзор трагического для украинки матча 1/16 финала US Open
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №26) прекратила соревнования на Открытом чемпионате США. В матче 1/16 финала наша спортсменка
Вашему вниманию видео-обзор матча Свитолина – Пегула:
Напомним, что ранее Марта Костюк
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