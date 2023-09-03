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Свитолина – Пегула: Обзор трагического для украинки матча 1/16 финала US Open

Теннис
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Свитолина – Пегула: Обзор трагического для украинки матча 1/16 финала US Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №26) прекратила соревнования на Открытом чемпионате США. В матче 1/16 финала наша спортсменка проиграла третьей ракетке мира Джессике Пегуле.

Вашему вниманию видео-обзор матча Свитолина – Пегула:

Напомним, что ранее Марта Костюк вышла в 1/8 финала парного разряда US Open.

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В статье: Элина Свитолина Джессика Пегула
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