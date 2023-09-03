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Алькарас отдал сет Эвансу и вышел в 1/8 финала US Open
Уверенная победа первой ракетки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче 1/16 испанский спортсмен победил британца Даниэла Эванса (АТР №28).
Счет матча 3-1 (6-2; 6-3; 4-6; 6-3) в пользу Алькараса, в активе которого 6 подач на вылет, 61 виннер, 6 из 17 реализованных брейков, 5 из 7 отыгранных брейков, 23 невынужденных и 3 двойные ошибки.
В следующем раунде соревнований Карлос сыграет против итальянца Маттео Арнальди (АТР №61).
Напомним, что ранее Свитолина
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