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Свитолина: Я не смогла соответствовать уровню Пегулы

Теннис
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Честно и по делу

Свитолина: Я не смогла соответствовать уровню Пегулы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение в поединке 1/16 финала US Open против американки, третьей ракетки мира Джессики Пегулы. Ее слова цитирует Tennis:

"Мне было немного тяжело физически, я была не так свежа, как в предыдущих матчах. Это смесь всего. Она хорошо пробивала по мячу, выигрывала важные очки и хорошо подавала.

Я не смогла соответствовать ее уровню, хоть мы и провели три сета. Почувствовала, что она улучшила игру в третьем сете – я не дотянула.

Честно говоря, когда я начала играть в марте, моей целью было войти в ТОП-100. Конечно, я довольна проведенными матчами. Есть некоторые матчи, конечно, разочаровывающие, и хотелось бы сыграть лучше, как, например, полуфинал Уимблдона. Сегодня несколько иная ситуация. Физически я больше не могла давить.

Но, в конце концов, я тоже не ожидала от себя такого высокого уровня на Уимблдоне. На Ролан Гаррос тоже сыграла очень солидно. В общем, я очень довольна турнирами, в которых играла, и сезоном я близка к ТОП-20. Я вижу в этом много позитива" – сказала Элина.

Обзор матча Свитолина - Пегула

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В статье: Элина Свитолина Джессика Пегула
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