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Свитолина: Я не смогла соответствовать уровню Пегулы
Честно и по делу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала
"Мне было немного тяжело физически, я была не так свежа, как в предыдущих матчах. Это смесь всего. Она хорошо пробивала по мячу, выигрывала важные очки и хорошо подавала.
Я не смогла соответствовать ее уровню, хоть мы и провели три сета. Почувствовала, что она улучшила игру в третьем сете – я не дотянула.
Честно говоря, когда я начала играть в марте, моей целью было войти в ТОП-100. Конечно, я довольна проведенными матчами. Есть некоторые матчи, конечно, разочаровывающие, и хотелось бы сыграть лучше, как, например, полуфинал Уимблдона. Сегодня несколько иная ситуация. Физически я больше не могла давить.
Но, в конце концов, я тоже не ожидала от себя такого высокого уровня на Уимблдоне. На Ролан Гаррос тоже сыграла очень солидно. В общем, я очень довольна турнирами, в которых играла, и сезоном я близка к ТОП-20. Я вижу в этом много позитива" – сказала Элина.
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