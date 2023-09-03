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Свитолина берет паузу в карьере после US Open
Будет восстанавливаться, но обещает продолжить
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №26) объявила, что берет паузу после
"Сейчас просто хочу взять небольшой перерыв, чтобы восстановиться физически и продолжить дальше.
Я сейчас точно не знаю сколько времени возьму на отдых. Посмотрю, что посоветуют врачи. Поговорю со своей командой, посмотрю, что меня ждет.
Я просто хочу воспользоваться временем, чтобы восстановиться. Я давно не видела своей дочери, потому очень хочу вернуться домой" – сказала Элина.
Напомним, что ранее Свитолина
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