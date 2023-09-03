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Свитолина берет паузу в карьере после US Open

Теннис
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Будет восстанавливаться, но обещает продолжить

Свитолина берет паузу в карьере после US Open

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №26) объявила, что берет паузу после поражения в 1/16 финала Открытого чемпионата США. Наша спортсменка хочет физически восстановиться, но обещает вернуться на корт.

"Сейчас просто хочу взять небольшой перерыв, чтобы восстановиться физически и продолжить дальше.

Я сейчас точно не знаю сколько времени возьму на отдых. Посмотрю, что посоветуют врачи. Поговорю со своей командой, посмотрю, что меня ждет.

Я просто хочу воспользоваться временем, чтобы восстановиться. Я давно не видела своей дочери, потому очень хочу вернуться домой" – сказала Элина.

Напомним, что ранее Свитолина рассказала о причинах поражения от Пегулы.

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В статье: Элина Свитолина
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