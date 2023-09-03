Пегула: Я чувствую, что Свитолина играет немного агрессивнее

Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA №3) прокомментировала свои впечатления от игры против украинки Элины Свитолиной (WTA №26) в матче 1/16 финала US Open.

– Похоже, что после возвращения Элина играет в другой теннис, более агрессивный. Теперь с ней сложнее играть?

– Ага, я чувствую, что она играет немного агрессивнее, наверное, больше использует свой форхенд. Она по-прежнему очень хорошо двигается и по-прежнему, как мне кажется, играет в свою игру, но вместе с тем просто немного агрессивнее в определенные моменты.

Мне тоже кажется, что, возможно, она вернулась немного перегруженной, отдохнувшей. В последние несколько раз, когда я играла с ней до того, как она родила ребенка, она выглядела немного опустошенной, как мне кажется. Так что, не знаю, возможно, ее беременность - это было удачное время для того, чтобы вернуться и перезагрузиться. Иногда это то, что вам нужно, и это то, что делают некоторые игроки. Думаю, мы видим это на примере Возняцки и других девушек, у которых родились дети. Это хорошая перезагрузка.

Безусловно, она теперь играет немного более агрессивно, но в то же время остается собой. Это делает ее очень сложной соперницей, потому что ты понимаешь, что, возможно, тебе придется сделать на корте гораздо больше, чем раньше, чтобы победить – сказала Джесс.