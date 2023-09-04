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Тейлор Фритц пробился в четвертьфинал US Open

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Он обыграл 128-ю ракетку мира

Тейлор Фритц пробился в четвертьфинал US Open

Фото: AP News

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Американский теннисист Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, обыграв швейцарца Доминика Штрикера.

US Open-2023

Тейлор Фритц - Доминика Штрикер 7:6 (7:2), 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. За это время Фритц сделал 17 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов. На счету Штрикера 13 эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в полуфинал турнира Фритц поборется с Новаком Джоковичем (Сербия).

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября.

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В статье: Тейлор Фритц
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