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Джокович: Теперь матчи для меня будут становиться только сложнее

Теннис
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Серб поделился ожиданиями

Джокович: Теперь матчи для меня будут становиться только сложнее

Фото: twitter.com

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от матча четвертьфинала US Open с американцем Тейлором Фритцем.

"Тейлор входил в топ-10 игроков на протяжении последних нескольких лет и показывал потрясающий теннис, особенно на родной земле в турнирах на харде здесь, в Штатах. Он заметно прибавил за эти годы. Очевидно, что с этого момента матчи для меня будут становиться только сложнее, и я готов к этому вызову", — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября.

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В статье: Новак Джокович
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