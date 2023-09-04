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Джокович: Теперь матчи для меня будут становиться только сложнее
Серб поделился ожиданиями
Фото: twitter.com
Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от матча четвертьфинала US Open с американцем Тейлором Фритцем.
"Тейлор входил в топ-10 игроков на протяжении последних нескольких лет и показывал потрясающий теннис, особенно на родной земле в турнирах на харде здесь, в Штатах. Он заметно прибавил за эти годы. Очевидно, что с этого момента матчи для меня будут становиться только сложнее, и я готов к этому вызову", — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.
Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября.
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