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Алькарас стал вторым самым молодым игроком, достигшего четырёх четвертьфиналов подряд на ТБШ
Испанец одержал уверенную победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист и первая ракетка мира Карлос Алькарас благодаря победе во встрече с итальянцем Маттео Арнальди вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
Таким образом, испанец стал вторым самым молодым теннисистом в истории, которому удавалось достичь четырёх четвертьфиналов подряд на турнирах "Большого шлема".
Серия началась ещё с прошлогоднего US Open, где Алькарас стал обладателем своего первого титула "Большого шлема" в карьере.
20-летний теннисист оказался старше лишь Бьорна Борга, который сделал подобную серию в середине 1970-х годов в возрасте 19 лет.
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