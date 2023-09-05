Алькарас стал вторым самым молодым игроком, достигшего четырёх четвертьфиналов подряд на ТБШ

Испанский теннисист и первая ракетка мира Карлос Алькарас благодаря победе во встрече с итальянцем Маттео Арнальди вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Таким образом, испанец стал вторым самым молодым теннисистом в истории, которому удавалось достичь четырёх четвертьфиналов подряд на турнирах "Большого шлема".

Серия началась ещё с прошлогоднего US Open, где Алькарас стал обладателем своего первого титула "Большого шлема" в карьере.

20-летний теннисист оказался старше лишь Бьорна Борга, который сделал подобную серию в середине 1970-х годов в возрасте 19 лет.