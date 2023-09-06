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Новак Джокович установил по числу выходов в полуфинал ТБШ
Серб продолжает борьбу за титул
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 47-й раз вышел в полуфинал турнира серии "Большого шлема". Он обошёл по этому показателю завершившего карьеру представителя Швейцарии Роджера Федерера и стал единоличным рекордсменом по числу полуфиналов турниров "Большого шлема".
На Открытом чемпионате США Джокович вышел в 1/2 финала 13-й раз.
Напомним, в матче 1/4 финала US Open второй сеяный Джокович за 2 часа 36 минут нанёс поражение девятой ракетке соревнований представителю США Тейлору Фритцу.
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