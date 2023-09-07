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Карлос Алькарас пробился в полуфинал US Open-2023
Победа в трех сетах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, первый номер посева Карлос Алькарас пробился в полуфинал открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки. Это четвертый, последний турнир Большого шлема в этом сезоне. Карлос Алькарас защищает титул победителя US Open-2022.
В четвертьфинале испанец сыграл с немцем Александром Зверевым, посеянным на турнире под 12-м номером. Поединок оказался довольно односторонним: Алькарас победил в трех сетах за два часа 24 минуты.
US Open-2023. Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания) – Александр Зверев 3:0 (6:3; 6:2; 6:4)
В полуфинале турнира Карлос Алькарас сыграет с представителем страны-агрессора Даниилом Медведевым. Матч запланирован в ночь на 9-е сентября. В другом полуфинале сыграют серб Новак Джокович и американец Бен Шелтон.
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