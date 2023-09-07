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Определились полуфинальные пары US Open — 2023 у мужчин
Алькарас провел уверенный матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
7 сентября, завершился девятый игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у мужчин. Проводились матчи 1/4 финала турнира, в одном из них представитель Испании Карлос Алькарас встречался с немецким спортсменом Александром Зверевым.
Теннис. US Open — 2023, мужчины. Результаты девятого игрового дня
Даниил Медведев (-, 3) – Андрей Рублёв ( -, 8) -– 6:4, 6:3, 6:4
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 12) – 6:3, 6:2, 6:4
Напомним, что мужской хардовый турнир "Большого шлема" US Open — 2023 продлится до 10 сентября. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.
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