Определились полуфинальные пары US Open — 2023 у мужчин

7 сентября, завершился девятый игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у мужчин. Проводились матчи 1/4 финала турнира, в одном из них представитель Испании Карлос Алькарас встречался с немецким спортсменом Александром Зверевым.

Теннис. US Open — 2023, мужчины. Результаты девятого игрового дня

Даниил Медведев (-, 3) – Андрей Рублёв ( -, 8) -– 6:4, 6:3, 6:4

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 12) – 6:3, 6:2, 6:4

Напомним, что мужской хардовый турнир "Большого шлема" US Open — 2023 продлится до 10 сентября. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.