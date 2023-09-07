US Open-2023. Мэдисон Кис обыграла Маркету Вондроушову, Арина Соболенко оказалась сильнее Чжэн Циньвэнь

7 сентября завершился десятый игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у женщин. Состоялись четвертьфинальные матчи турнира, в которых белоруска Арина Соболенко сыграла с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь а чешская теннисистка Маркета Вондроушова — с американкой Мэдисон Кис.

Теннис. US Open — 2023, женщины. Результаты десятого игрового дня

Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) – 6:1, 6:4.

Мэдисон Кис (США, 17) – Маркета Вондроушова (Чехия, 9) – 6:1, 6:4.

Женский хардовый турнир "Большого шлема" US Open — 2023 продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек.