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US Open-2023. Мэдисон Кис обыграла Маркету Вондроушову, Арина Соболенко оказалась сильнее Чжэн Циньвэнь
Результаты матчей женского одиночного разряда
7 сентября завершился десятый игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у женщин. Состоялись четвертьфинальные матчи турнира, в которых белоруска Арина Соболенко сыграла с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь а чешская теннисистка Маркета Вондроушова — с американкой Мэдисон Кис.
Теннис. US Open — 2023, женщины. Результаты десятого игрового дня
Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) – 6:1, 6:4.
Мэдисон Кис (США, 17) – Маркета Вондроушова (Чехия, 9) – 6:1, 6:4.
Женский хардовый турнир "Большого шлема" US Open — 2023 продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек.
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