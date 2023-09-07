Алькарас: Было бы здорово сыграть в финале US Open-2023 с Джоковичем

Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о возможной встрече с сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США — 2023.

"Финал с Джоковичем? Мы уже ближе к этому, чем в начале турнира. В одном матче от потенциального финала. Было бы здорово сыграть в финале с Новаком здесь, в Нью-Йорке, но у нас обоих впереди тяжёлые полуфиналы, так что посмотрим. Но мы оба ждём этого потенциального финала.

По сравнению с прошлым годом я стал более зрелым, сильно вырос. В прошлом году был мой первый полуфинал "Большого шлема", сейчас – четвёртый. Чувствую, что стал совершенно другим игроком. Неважно, что в прошлом году я выиграл свой первый "Шлем", первые полуфинал и финал "Большого шлема". Чувствую себя более зрелым, лучше справляюсь с давлением таких моментов", — сказал Алькарас на пресс-конференции.