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Алькарас: Было бы здорово сыграть в финале US Open-2023 с Джоковичем
Испанец с нетерпением ждет финала
Фото: Tennis Majors
Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о возможной встрече с сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США — 2023.
"Финал с Джоковичем? Мы уже ближе к этому, чем в начале турнира. В одном матче от потенциального финала. Было бы здорово сыграть в финале с Новаком здесь, в Нью-Йорке, но у нас обоих впереди тяжёлые полуфиналы, так что посмотрим. Но мы оба ждём этого потенциального финала.
По сравнению с прошлым годом я стал более зрелым, сильно вырос. В прошлом году был мой первый полуфинал "Большого шлема", сейчас – четвёртый. Чувствую, что стал совершенно другим игроком. Неважно, что в прошлом году я выиграл свой первый "Шлем", первые полуфинал и финал "Большого шлема". Чувствую себя более зрелым, лучше справляюсь с давлением таких моментов", — сказал Алькарас на пресс-конференции.
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