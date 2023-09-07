  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Алькарас: Было бы здорово сыграть в финале US Open-2023 с Джоковичем
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алькарас: Было бы здорово сыграть в финале US Open-2023 с Джоковичем

Теннис
(1 голосов)

Испанец с нетерпением ждет финала

Алькарас: Было бы здорово сыграть в финале US Open-2023 с Джоковичем

Фото: Tennis Majors

Новина українською

Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о возможной встрече с сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США — 2023.

"Финал с Джоковичем? Мы уже ближе к этому, чем в начале турнира. В одном матче от потенциального финала. Было бы здорово сыграть в финале с Новаком здесь, в Нью-Йорке, но у нас обоих впереди тяжёлые полуфиналы, так что посмотрим. Но мы оба ждём этого потенциального финала.

По сравнению с прошлым годом я стал более зрелым, сильно вырос. В прошлом году был мой первый полуфинал "Большого шлема", сейчас – четвёртый. Чувствую, что стал совершенно другим игроком. Неважно, что в прошлом году я выиграл свой первый "Шлем", первые полуфинал и финал "Большого шлема". Чувствую себя более зрелым, лучше справляюсь с давлением таких моментов", — сказал Алькарас на пресс-конференции.

По теме
yellow-arrow
US Open-2023. Мэдисон Кис обыграла Маркету Вондроушову, Арина Соболенко оказалась сильнее Чжэн Циньвэнь
yellow-arrow
Определились полуфинальные пары US Open — 2023 у мужчин
yellow-arrow
Победительница последнего Уимблдона сошла с дистанции US Open-2023 на стадии четвертьфинала
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде