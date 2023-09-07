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Названа страна проведения Итогового турнира WTA

Теннис
(1 голосов)

Всего было три претендента

Названа страна проведения Итогового турнира WTA

Новина українською

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) объявила место проведения Итогового турнира 2023 года. Соревнования пройдут с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика).

Претендентами на проведение Итогового турнира WTA были Чехия и Саудовская Аравия.

Напомним, действующей победительницей Итогового турнира WTA является французская теннисистка Каролин Гарсия.

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В статье: WTA
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