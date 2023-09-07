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Монфис: Я наслаждаюсь своей жизнью
Французский теннисист проделал огромную работу, чтобы добиться успеха
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о неправильном представлении о его личности.
"Прежде всего я перфекционист. Обычным людям и даже моей жене это показалось забавным.
Я не просто серьёзен, но иногда даже слишком серьёзен. Людям кажется, что я, скажем так, рассеян. Причина в том, что да, я наслаждаюсь своей жизнью. Но я действительно могу посвятить себя делу, когда наступит момент.
Помню, как провёл много часов на корте, чтобы стереть свои слабости.
Люди не осознают, что я проделал долгий путь", – рассказал Монфис в выпуске All on the Table.
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