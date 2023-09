Монфис: Я наслаждаюсь своей жизнью

Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о неправильном представлении о его личности.

"Прежде всего я перфекционист. Обычным людям и даже моей жене это показалось забавным.

Я не просто серьёзен, но иногда даже слишком серьёзен. Людям кажется, что я, скажем так, рассеян. Причина в том, что да, я наслаждаюсь своей жизнью. Но я действительно могу посвятить себя делу, когда наступит момент.

Помню, как провёл много часов на корте, чтобы стереть свои слабости.

Люди не осознают, что я проделал долгий путь", – рассказал Монфис в выпуске All on the Table.