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Роджер Федерер назвал возможного победителя US Open-2023
Швейцарец отдал преимущество опыту
Getty Images/Global Images Ukraine
Швейцарский теннисист Роджер Федерер, завершивший профессиональную спортивную карьеру в прошлом сентябре, назвал имя главного, по его мнению, претендента на победу на текущем Открытом чемпионате США.
"Я бы поставил на Новака Джоковича. Это безопасная ставка", — приводит слова Федерера Sports Illustrated.
На US Open Джокович уже дошёл до полуфинала и поборется за выход в финал с 20-летним американцем Беном Шелтоном.
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