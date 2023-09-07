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Роджер Федерер назвал возможного победителя US Open-2023

Теннис
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Швейцарец отдал преимущество опыту

Роджер Федерер назвал возможного победителя US Open-2023

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, завершивший профессиональную спортивную карьеру в прошлом сентябре, назвал имя главного, по его мнению, претендента на победу на текущем Открытом чемпионате США.

"Я бы поставил на Новака Джоковича. Это безопасная ставка", — приводит слова Федерера Sports Illustrated.

На US Open Джокович уже дошёл до полуфинала и поборется за выход в финал с 20-летним американцем Беном Шелтоном.

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В статье: Новак Джокович
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