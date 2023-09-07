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Стефанос Циципас вернется в топ-5 рейтинга АТР в обновленном рейтинге

Теннис
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Несмотря на поражение, грек сможет вернуть себе былые позиции

Стефанос Циципас вернется в топ-5 рейтинга АТР в обновленном рейтинге

Фото: Tennishead

Новина українською

Грек Стефанос Циципас войдёт в пятёрку лучших теннисистов рейтинга АТР по итогам Открытого чемпионата США.

Седьмая ракетка мира Циципас уступил во втором круге US Open представителю Швейцарии Доминику Штефану Штрикеру в пяти сетах со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6.

Матч продолжался 4 часа 10 минут.

Также сменится лидер рейтинга АТР, испанец Карлос Алькарас, возглавляющий таблицу лидеров, станет вторым и уступит сербу Новаку Джоковичу.

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В статье: Стефанос Циципас
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