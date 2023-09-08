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Кори Гауфф вышла в финал US Open-2023

Теннис
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Американская теннисистка стала первой финалисткой

Кори Гауфф вышла в финал US Open-2023

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал Открытого чемпионата США. На стадии полуфинала она обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову.

US Open-2023. Полуфинал

Кори Гауфф - Каролина Мухова 6:4, 7:5

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Гауфф сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. На счету Муховой две подачи навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В финале турнира Гауфф встретится с Ариной Соболенко (-).

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В статье: Кори Гауфф
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