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Кори Гауфф вышла в финал US Open-2023
Американская теннисистка стала первой финалисткой
фото - rolandgarros.com
Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал Открытого чемпионата США. На стадии полуфинала она обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову.
US Open-2023. Полуфинал
Кори Гауфф - Каролина Мухова 6:4, 7:5
Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Гауфф сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. На счету Муховой две подачи навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В финале турнира Гауфф встретится с Ариной Соболенко (-).
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