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Мэдисон Киз не смогла выйти в финал US Open-2023

Теннис
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Она уступила Арине Соболенко

Мэдисон Киз не смогла выйти в финал US Open-2023

Новина українською

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в финал Открытого чемпионата США (US Open). На стадии полуфинала она обыграла представительницу США Мэдисон Киз.

US Open-2023. Полуфинал

Арина Соболенко - Мэдисон Киз 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5)

Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. За это время Соболенко сделала 12 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти. На счету Киз пять подач навылет, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В финальном матче Соболенко встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф, которая на стадии полуфинала обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову.

Напомним, что финал Открытого чемпионата США состоится 10 сентября.

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