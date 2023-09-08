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Кори Гауфф стала самой молодой финалисткой US Open за последние 24 года

Теннис
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Тогда финала достигла легенда тенниса

Кори Гауфф стала самой молодой финалисткой US Open за последние 24 года

Новина українською

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал Открытого чемпионата США. На стадии полуфинала она обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову со счётом 6:4, 7:5.

Таким образом, Гауфф стала самой молодой финалисткой Открытого чемпионата США с 1999 года.

Тогда в ещё более молодом возрасте в заключительный раунд соревнования вышла Серена Уильямс.

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В статье: Кори Гауфф
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