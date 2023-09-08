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Бывшую 17-ю ракетку мира избили в Австралии
В сети уже появилось видео
Бывшая 17-я ракетка мира австралийский теннисист Бернард Томич стал жертвой нападения в Австралии.
На видео двое мужчин наносят удары теннисисту возле тату-салона в городе Голд-Кост. 30-летний Томич отчаянно пытается защитить лицо от ударов, в то время как нападающие бьют его руками и ногами. На видео слышно, как один из мужчин говорит спортсмену, лежащему на полу в спортивном костюме: "Вставай, пёс".
Когда произошло нападение, пока неизвестно. В полиции сообщили, что не получили официальной жалобы от теннисиста, сообщает ABC.
Накануне Томич завершил выступление на турнире серии "челленджер" в Стамбуле (Турция).
Bernard Tomic in some trouble..— SuperCoach IQ (@SuperCoachIQ) September 8, 2023
pic.twitter.com/mQwukxpmW4
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