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Бывшую 17-ю ракетку мира избили в Австралии

Теннис
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Бывшую 17-ю ракетку мира избили в Австралии

Новина українською

Бывшая 17-я ракетка мира австралийский теннисист Бернард Томич стал жертвой нападения в Австралии.

На видео двое мужчин наносят удары теннисисту возле тату-салона в городе Голд-Кост. 30-летний Томич отчаянно пытается защитить лицо от ударов, в то время как нападающие бьют его руками и ногами. На видео слышно, как один из мужчин говорит спортсмену, лежащему на полу в спортивном костюме: "Вставай, пёс".

Когда произошло нападение, пока неизвестно. В полиции сообщили, что не получили официальной жалобы от теннисиста, сообщает ABC.

Накануне Томич завершил выступление на турнире серии "челленджер" в Стамбуле (Турция).

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В статье: Бернард Томич
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