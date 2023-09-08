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Кори Гауфф: Одного выхода в финал US Open мне недостаточно

Теннис
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Теннисистка высказалась о выходе в финал

Кори Гауфф: Одного выхода в финал US Open мне недостаточно

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о своём настрое на финальный матч женского турнира Открытого чемпионата США — 2023, в котором она встретится со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

"Мои слова на корте "Дело ещё не закончено" — это отсылка к Коби Брайанту. У него невероятная психология. Он не праздновал, когда повёл 3-1 в финальной серии НБА. Немного порадовался и двинулся дальше. У меня такое же отношение. Стараюсь насладиться моментом, но держать в голове, что дело ещё не закончено. Финал — это невероятное достижение, но одного выхода в финал мне недостаточно", — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Напомним, финал женского турнира US Open — 2023 состоится завтра, 9 сентября.

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В статье: Кори Гауфф
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