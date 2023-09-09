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Джокович вышел в 36-й финал Grand Slam, Алькарас сенсационно проиграл полуфинал

Теннис
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Исторический результат от Ноле

Джокович вышел в 36-й финал Grand Slam, Алькарас сенсационно проиграл полуфинал

UA-Футбол
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Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата США. В матче 1/2 соревнований он одолел американца Бена Шелтона (АТР №47).

Счет встречи 3-0 (6-3; 6-2; 7-6) в пользу будущего финалиста, в активе которого 5 подач на вылет, 28 виннеров, 5 из 14 реализованных брейков, 4 из 6 отыгранных брейков, 25 невынужденных и 3 двойные ошибки.

Для Джоковича этот финал станет 36-м на турнирах серии Grand Slam (10-м на US Open). Всего на кортах Нью-Йорка Новак сыграл 100-й поединок, одержав 87-ю победу. В случае успеха в решающем матче серб завоюет 24-й титул на Большом Шлеме (4-й на US Open).

В другом полуфинале первая ракетка мира Карлос Алькарас неожиданно проиграл представителю страны-террориста медведеву (АТР №3).

Счет матча 1-3 (6-7; 1-6; 6-3; 3-6). В активе испанца 0 подач на вылет, 45 виннеров, 1 из 9 реализованный брейк, 4 из 7 отыгранных брейков, 38 невынужденных и 0 двойных ошибок.

Противостояние Джокович-медведев теннисный мир увидит уже в 15-й раз. Пока преимущество по победах на стороне серба 9-5. В последний раз Ноле обыграл оппонента в этом году на турнире в Аделаиде.

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В статье: Новак Джокович Карлос Алькарас
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