Джокович: В 36 лет каждый финал мейджора может стать последним

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал выход в финал US Open 2023 и рассказал о перспективах продолжения своей карьеры.

– Здорово, что удалось выиграть в трех сетах. Я считал, что все складывается очень хорошо и в мою пользу: 2-0 по сетам и 4:2 в третьем. Затем ситуация стала меняться. У него был сетбол. Я подавал на матч и упустил брейк. Возможно, немного сбился с ритма. В общем, очень близкое окончание матча, в который включилась публика. Конечно, было нелегко завершить этот матч, но я очень рад, что мне удалось сделать это в трех сетах. Не хотелось доводить матч до четвертой партии, это точно.

Конечно, я знал, что у него огромная сила. У него отличная подача, он такой динамичный и очень непредсказуемо действует. Я просто должен сохранять душевное равновесие, спокойствие, сосредоточиться на плане игры и на том, что мне нужно делать, и стараться уверенно действовать на задней линии, что я и делал по большей части матча, заставляя его вести игру, доставляя ему неудобства.

В общем, турнир пока проходит отлично. Большинство матчей я сыграл в трех сетах кроме одного, в котором мне пришлось возвращаться после потери двух первых партий. В остальном, начиная с первого круга "Мастерса" в Цинциннати, я играю очень, очень хорошо. Я очень доволен своим теннисом и тем, как чувствую себя на корте. Теперь впереди главный вызов – борьба за очередной титул Grand Slam.

– В 36 лет вы можете стать самым старшим игроком, выигравшим здесь титул. Мне интересно, означает ли эта возможность для вас что-то большее, воспринимаете ли вы эту ситуацию иначе, чем, скажем, 10 лет назад или 8 лет назад?

– Дело в том, что в 36 лет каждый финал "мейджора" может стать последним. Поэтому я думаю, что, по-видимому, я ценю эти возможности и шансы выиграть еще один Grand Slam больше, чем, возможно, 10 лет назад, потому что 10 лет назад я чувствовал, что у меня еще много лет. Поэтому, конечно, я понимаю, что это важное событие. Но я постараюсь подойти к воскресному матчу, как, в принципе, и к любому другому, с намерением выиграть его – сказал Новак.