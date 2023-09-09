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Алькарас о полуфинале US Open: После счета 3-3 на тай-брейке я сошел с ума

Теннис
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Надо поработать с психологом

Алькарас о полуфинале US Open: После счета 3-3 на тай-брейке я сошел с ума

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал поражение в полуфинале US Open 2023. Его слова цитирует пресс-служба соревнований:

"Я хорошо начал матч, первый сет был упорным. Но после счета 3-3 на тай-брейке я сошел с ума. Провел три-четыре розыгрыша без контроля. Вообще не думал. Я боролся 50 минут, а потом сошел с ума. Мне было тяжело справиться. Во втором сете я не отыгрался. А уже почти луна светила. Было тяжело. Даниил играл здорово. Мне трудно было вернуться в игру и снова показывать классный теннис. Я чуть не бросил ракетку, сдержался. Но мне тяжело было сохранять спокойствие.

Он пробивал с большей скоростью, чем в предыдущих матчах. Форхенд в движении работал отлично. В предыдущих матчах резаные удары помогали мне найти игру, но сегодня я не мог этого сделать. А он показал свою игру на 10 из 10, как он сам сказал. Он находил отличные направления для ударов, не ошибался, здорово подавал. На приеме он один из лучших в Туре. Потрясающе, как глубоко и мощно он принимает, стоя так далеко за задней линией. Когда я выходил в сетку после подачи, он всегда находил обводной, хотя стоял чуть ли не дома. Это потрясающе. Мне нужно каждый раз находить нужную подачу, лучше подавать, чтобы создавать хорошую позицию после подачи. В следующем матче я так поступлю" – сказал Карлос.

Напомним, что ранее выход в финал прокомментировал Джокович.

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В статье: Карлос Алькарас
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