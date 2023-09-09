Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калинина и Костюк получили соперниц в Сан-Диего
Удачи девушки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С 11 по 16 сентября в американском Сан-Диего состоится турнир серии WTA 500. Три представительницы Украины будут бороться за главный титул соревнований.
Ангелина Калинина (WTA №28) в стартовом поединке встретится с именитой чешкой Каролиной Плишковой (WTA №25).
Марта Костюк (WTA №39) начнет выступления матчем против польки Магды Линет (WTA №24).
С квалификации стартует еще одна украинка Юлия Стародубцева (WTA №202). За право выступить в основной сетке, она сыграет с Магдаленой Френх (WTA №77) из Польши.
Напомним, что ранее
Популярное сейчас
- Команде Реброва нужна "помощь" от Англии и Италии. Анонс сентябрьских матчей сборной Украины
- С Ярмоленко, но без Тимчика и Зубкова - обнародована заявка сборной Украины на матч против Англии
- Травма защитника сборной, рекорд вундеркинда Барсы, арена Шахтера в ЛЧ. Главные новости за 8 сентября
- Джокович вышел в 36-й финал Grand Slam, Алькарас сенсационно проиграл полуфинал
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО