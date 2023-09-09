Калинина и Костюк получили соперниц в Сан-Диего

С 11 по 16 сентября в американском Сан-Диего состоится турнир серии WTA 500. Три представительницы Украины будут бороться за главный титул соревнований.

Ангелина Калинина (WTA №28) в стартовом поединке встретится с именитой чешкой Каролиной Плишковой (WTA №25).

Марта Костюк (WTA №39) начнет выступления матчем против польки Магды Линет (WTA №24).

С квалификации стартует еще одна украинка Юлия Стародубцева (WTA №202). За право выступить в основной сетке, она сыграет с Магдаленой Френх (WTA №77) из Польши.