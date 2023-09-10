Гауфф победила белоруску Соболенко в финале US Open 2023

Американская теннисистка, шестая ракетка мира Коко Гауфф победила в финале Открытого чемпионата США – US Open 2023. В решающем матче за главный титул соревнований она одолела представительницу страны соагрессора арину соболенко (WTA №2).

Счет поединка 2-1 (2-6; 6-3; 6-2) в пользу триумфаторки турнира. В активе Коко 2 подачи на вылет, 13 виннеров, 5 из 9 использованных брейков, 6 из 10 отыгранных брейков, 19 невынужденных и 5 двойных ошибок.

Путь к титулу:

R1: Лаура Зигемунд (WTA №121) 3:6, 6:2, 6:4;

R2: Мирра Андреева (WTA №63) 6:3, 6:2;

R3: Элизе Мертенс (WTA №32) 3:6, 6:3, 6:0;

R4: Каролин Возняцки (WTA №623) 6:3, 3:6, 6:1;

QF: Елена Остапенко (WTA №20) 6:0, 6:2;

SF: Каролина Мухова (WTA №10) 6:4, 7:5;

Этот титул стал первым для Гауфф на уровне турниров Grand Slam. Коко стала самой молодой с 1999 года американкой, сумевшей выиграть US Open (после Серены Уильямс). Всего в активе чемпионки шесть титулов на уровне WTA (в семи финалах).

В понедельник Гауфф станет третьей ракеткой планеты, за победу в Нью-Йорке она получит 3 миллиона долларов.