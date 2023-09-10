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Гауфф победила белоруску Соболенко в финале US Open 2023
Историческая победа для молодой теннисистки
Getty Images/Global Images Ukraine
Американская теннисистка, шестая ракетка мира Коко Гауфф победила в финале Открытого чемпионата США – US Open 2023. В решающем матче за главный титул соревнований она одолела представительницу страны соагрессора арину соболенко (WTA №2).
Счет поединка 2-1 (2-6; 6-3; 6-2) в пользу триумфаторки турнира. В активе Коко 2 подачи на вылет, 13 виннеров, 5 из 9 использованных брейков, 6 из 10 отыгранных брейков, 19 невынужденных и 5 двойных ошибок.
Путь к титулу:
R1: Лаура Зигемунд (WTA №121) 3:6, 6:2, 6:4;
R2: Мирра Андреева (WTA №63) 6:3, 6:2;
R3: Элизе Мертенс (WTA №32) 3:6, 6:3, 6:0;
R4: Каролин Возняцки (WTA №623) 6:3, 3:6, 6:1;
QF: Елена Остапенко (WTA №20) 6:0, 6:2;
SF: Каролина Мухова (WTA №10) 6:4, 7:5;
Этот титул стал первым для Гауфф на уровне турниров Grand Slam. Коко стала самой молодой с 1999 года американкой, сумевшей выиграть US Open (после Серены Уильямс). Всего в активе чемпионки шесть титулов на уровне WTA (в семи финалах).
В понедельник Гауфф станет третьей ракеткой планеты, за победу в Нью-Йорке она получит 3 миллиона долларов.
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