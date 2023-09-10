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Гауфф о победе на US Open: Бог посылает меня через невзгоды и испытания
Философское мышление
фото - rolandgarros.com
Американская теннисистка, шестая ракетка мира Коко Гауфф поделилась своими впечатлениями от
"Для меня это так много значит. В этот момент я чувствую себя немного в шоке. Но поражение на Открытом чемпионате Франции стало для меня горем, но я поняла, что бог посылает меня через невзгоды и испытания, и это делает этот момент даже слаще, чем я могла себе представить.
Мой отец в детстве взял меня на этот турнир, я сидела прямо там и смотрела, как соревнуются Винус и Серена, так что быть здесь, на этой сцене, действительно невероятно" – сказала она.
Напомним, что ранее Костюк и Калинина
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