  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Гауфф о победе на US Open: Бог посылает меня через невзгоды и испытания
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гауфф о победе на US Open: Бог посылает меня через невзгоды и испытания

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Философское мышление

Гауфф о победе на US Open: Бог посылает меня через невзгоды и испытания

фото - rolandgarros.com

UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, шестая ракетка мира Коко Гауфф поделилась своими впечатлениями от победы на US Open 2023. Ее слова цитирует пресс-служба соревнований:

"Для меня это так много значит. В этот момент я чувствую себя немного в шоке. Но поражение на Открытом чемпионате Франции стало для меня горем, но я поняла, что бог посылает меня через невзгоды и испытания, и это делает этот момент даже слаще, чем я могла себе представить.

Мой отец в детстве взял меня на этот турнир, я сидела прямо там и смотрела, как соревнуются Винус и Серена, так что быть здесь, на этой сцене, действительно невероятно" – сказала она.

Напомним, что ранее Костюк и Калинина получили соперниц в Сан-Диего.

По теме
yellow-arrow
Гауфф победила белоруску Соболенко в финале US Open 2023
yellow-arrow
Калинина и Костюк получили соперниц в Сан-Диего
yellow-arrow
Алькарас о полуфинале US Open: После счета 3-3 на тай-брейке я сошел с ума
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кори Гауфф
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде