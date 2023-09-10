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Украинка Володько отказалась доигрывать квалификацию в Осаке

Теннис
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Непонятное решение

Украинка Володько отказалась доигрывать квалификацию в Осаке

j48tennis.net

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Екатерина Володько (WTA №277) не доиграла финальный матч квалификации турнира серии WTA 250 в японской Осаке.

В решающем поединке за право выйти в основную сетку соревнований наша соотечественница должна была побеждать Анките Райне (WTA №189) из Индии.

При счете 1-2 в первой партии Володько неожиданно решила остановить матч и сняться с поединка. За время игры Екатерина совершила 1 эйс и допустила нетипичные три двойные ошибки.

Напомним, что ранее определилась победительница Открытого чемпионата США.

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