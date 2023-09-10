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Свитолина показала серию фото из Нью-Йорка

Теннис
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Надо менять профессию

Свитолина показала серию фото из Нью-Йорка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №26) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала снимки из Нью-Йорка – города проведения Открытого чемпионата США. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ольга Харлан поблагодарила силы ПВО за работу.

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В статье: Элина Свитолина
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